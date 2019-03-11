Seyitgazi Belediyesinden öğrencilere kuş yuvası

Hayvan sevgisinin arttırılması yönünde hazırlanan proje kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü Marangoz Atölyesi tarafından hazırlanan ahşap kuş yuvaları dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda Ümmühan Hatun Anaokulu öğretmen ve velilerinin hazırladığı programda minik öğrencilerimize dağıtımı gerçekleştirilen kuş yuvaları ile doğal dengenin sürdürülmesi amaçlanıyor. Seyitgazi Belediyesi tarafından hediye edilen kuş yuvalarını alan öğrenciler teşekkür ettiler. Öğretmen ve veliler ise Seyitgazi'de önümüzdeki yaz aylarının cıvıl cıvıl geçeceğini belirttiler.