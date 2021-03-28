Seyitgazi CHP'den Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyitgazi İlçe Başkanı Volkan Enver Kılıç'ı ve ilçe yönetimini makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin ilçe yöneticileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak CHP Seyitgazi İlçe Başkanı Volkan Enver Kılıç ve ilçe yönetimi, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Kılıç, ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktararak, görüşlerini aldı. Misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini ileten Kılıç, Başkan Ataç'ın tecrübelerinden yararlanmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında hizmet veren genç başkanları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, “Volkan kardeşimiz teşkilatıyla birlikte göreve geldiğinden bugüne kadar güzel çalışmalar gerçekleştirdi. Bundan sonra da Seyitgazi ve Seyitgazili hemşehrilerimiz için güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Bizler de her zaman Seyitgazili vatandaşlarımızın yanındayız. Ben Volkan Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyor ve Seyitgazili hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum” dedi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.