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Seyitgazi cinayeti şüphelilerinden biri tutuklandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İlçenin Cevizli mahallesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan Y.B. (20), kendi evinde gördüğü ve aralarındaki tartışma çıkan Sezai S.'yi (51) kasıklarından av tüfeği ile vurdu. Yaralanan Sezai S. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli Y.B.'nin yanı sıra annesi H.B.(50) ve abisi U.B.'yi (23) gözaltına aldı. Seyitgazi'deki jandarma işlemlerinin ardından Eskişehir'de adliyeye çıkarılan şüphelilerden Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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