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Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Öğretmen günü kutlandı

Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama yapıldı.

Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama yapıldı.


Okul Aile Birliği tarafından organize edilen programda, günün anısına özel pasta kesimi yapıldı. Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Emre Varcan, öğretmenlik mesleğinin toplumsal yönden önemine değindi. Öğretmenlik mesleğinin sadece sınıfa girmekle bitmediği, öğrencilerin hayatına yön verdiğini, sabır ve sonsuz sevgi gerektirdiğini belirten Varcan, programın gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Okul Aile Birliğine de ayrıca teşekkür etti.


Okul Aile Birliği Başkanı Selçuk Manaz ise, öğrencilerin yetişmesinde cansiperane çalışan öğretmenlerin ''24 Kasım Öğretmenler Günü''nü kutladı.

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