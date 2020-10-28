Seyitgazi Dr. Ayhan Onursal kütüphanesi okuyucularını bekliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Seyitgazi Dr. Ayhan Onursal kütüphanesi pandemi kuralları çerçevesinde okuyucularını bekliyor.

Seyitgazi ilçesinde 220 metrekare kapalı alan, içinde 17 bin 300 basılı eser, 78 farklı dergiyle beraber internet bağlantılı bilgisayar ve kablosuz internetle beraber Covid-19 önlemleriyle okuyucularına hizmet veriyor. Kütüphane yöneticisi Nihat Tatar; "Seyitgazi Dr. Ayhan Onursal kütüphanemiz en son çıkan eserler dahil olmak üzere okuyucularımıza hizmet vermeye çalışıyoruz, ayrıca isteyen okuyucularımıza ödünç kitap vererek hizmet etmeye çalışıyoruz. Covid-19 pandemi süresince bir dönem kapalı durduk, önlemler çerçevesinde kütüphanemizi yeniden açtık. Başta öğrencilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Eskiye göre okuyucularımızda çok büyük azalış var, günde bir kaç kişiye hizmet ediyoruz'' diye belirtti.