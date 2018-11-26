Seyitgazi havası Eskişehir'de yaşandı

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Eskişehir AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle saatlerinde başlayan etkinliğe çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım sağlandı. Organizasyonda Gemiç Halk Oyunları kadın ekibi, Ali Koç Babalılar semah ekibi, Göcenoluklular zeybek ekibi, Sandıközü Halk Oyunları ekibi, Numanoluk Kadın Folklor ekibi, Sücaaddin Veli Kadın Folklor ekibi, Üçsaraylılar Folklor ekibinin yöresel kıyafetlerle yaptıkları gösteriler büyük beğeni topladı. Yiyecek ve içecek ikramının da bulunduğu programda yöresel tatlar tanıtıldı.

Mithat Körler coşturdu

Programın devamında ise yerel sanatçılar sahne aldı. Akşam gerçekleşen konserde Eskişehir'in sevilen sanatçısı Mithat Körler, bilinen şarkılarını Seyitgazililer için seslendirdi. Mithat Körler'in bitmek bilmeyen enerjisis salona da yansırken, katılımcılar da ayağa kalkarak hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gecenin sonunda ise Başkan Hasan Kalın ve katılımcılar, oyun havaları eşliğinde buluşmanın keyfini çıkardı.