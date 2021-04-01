Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Avcı'dan örnek hareket

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, makası eline alıp kurum bahçesindeki ağaçları bizzat budadı.

Avcı, baharın başlanmasıyla beraber Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki ağaçları budayarak yaza hazırlıyor. Nazmi Avcı, doğup büyüdüğü Bilecik'in İnhisar ilçesi Çay köyünde babasından öğrendiği ağaç budamasını görev yaptığı yerde uygulayarak çevreye ayrı bir güzellik katıyor. Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Avcı; "Boş kaldığımız sıralarda bahçemizdeki meyve ağaçlarımızı yaza hazırlıyoruz. Şimdi meyve ağaçlarını tam budama zamanı. Bu işi doğup büyüdüğüm köyde babamdan öğrendim. Kurumumuza gelen misafir ve vatandaşlarımız yazın yetişen üzüm, erik, dut ve vişne ağaçlarımız hem tatlarına bakıyor hem de çevreye ayrı bir güzellik katıyor" diye belirtti.