Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı'nın okul ziyaretleri

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı okul ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Kümbet Şehit Ekrem Saygı İlkokulu ve Ortaokulu, Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda incelemelerde bulunan Avcı; ''Belli periyotlar çerçevemizde okullarımızı ziyaret ederek idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarını yakından dinleme fırsatı buluyoruz. Her geçen gün eğitim kalitemizi yükseltmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Okullarımızın eğitim kalitesi her geçen gün artarak devam ediyor'' diye belirtti.