Seyitgazi iyi tarım ile çörekotu üretiyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde üreticilere “Seyitgazi İyi Tarım ile Çörekotu Üretiyor” projesi çerçevesinde çörekotu tohumu dağıtıldı.

Seyitgazi Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen tohum dağıtım etkinliğine Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, ilçe protokol üyeleri ve üreticiler katıldı.

“Seyitgazi'yi çörekotu yetiştiriciliğinde bir merkez haline getirmeyi istiyoruz”

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş etkinlikte yaptığı açıklamada, “Seyitgazi İlçesi tarımsal anlamda bizim için çok önemli bir ilçemiz. Cumhurbaşkanımızın ekilmedik tek bir karış toprak kalmasın talimatları gereği çıktığımız yolda Seyitgazi'de geçen sene hasadını gerçekleştirdiğimiz çörekotunun tohumlarını bu sene üreticilerimize dağıtmak için burada bulunuyoruz. Seyitgazi'de çörek otu ekim alanını bu sene biraz daha genişleteceğiz inşallah. Çörek otu ekimi yapan üreticilerimizi iyi tarım uygulamaları çerçevesinde destekleyeceğiz. Proje çerçevesinde 20 çiftçimize yüzde yetmiş beşi bakanlığımızın desteği ve yüzde yirmi beşi çiftçimizin katkısı ile 840 kilogram çörekotu tohumu dağıtacağız. Çörekotu biliyorsunuz ölüm haricinde her derde deva olmasıyla bilinen şifalı bir bitki. Seyitgazi'yi çörek otu yetiştiriciliğinde bir merkez haline getirmeyi istiyoruz. Bu proje ile üreticilerimize dağıtılan çörekotu tohumları hayırlara vesile olsun inşallah. Mahsulünüzün bol ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Seyitgazi'mizin kıymetli çiftçileri de bu bereketli toprakları çok güzel işliyorlar”

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıl hep beraber hasadını gerçekleştirdiğimiz çörek otunun bu sene tohumlarını dağıtıyoruz. Seyitgazi'mizi tarımsal anlamda önemsedikleri, geliştirmeye çalıştıkları için ve yapılan bu proje için özellikle Tarım İl Müdürümüze teşekkür ederim. İlçemizde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı İlçe Tarım Müdürümüze ve personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seyitgazi toprağıyla gerçekten çok bereketli bir yer. Sahip olduğu Seyit Battal Gazi, Şücaaddin Veli, Himmet Baba, Üryan Baba gibi değerleri ile de mübarek topraklar. Bu toprakların bereketli olmasında bu mübarek zatlarında duasını aldığımızı düşünüyorum. Seyitgazi'mizin kıymetli çiftçileri de bu bereketli toprakları çok güzel işliyorlar. Tüm çiftçilerimize göstermiş oldukları gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile çörekotu denilince Seyitgazi'mizin ilk akla gelen yerlerden biri olmasını diliyorum. İyi tarım uygulamaları çerçevesinde dağıtacağımız bu çörekotu tohumlarının sizler için hayırlı, bereketli olmasını ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Proje ile Seyitgazi İlçesinin Beykışla, Çatören, Değişören, Gümüşbel, ve Yenikent Mahallelerinde 20 çiftçiyle, 300 dekarlık alanda iyi tarım uygulanarak, çörekotu üretimi yapılması amaçlanıyor. Proje uygulama talimatı gereği bakanlığın katkısı 37 bin 500 TL (yüzde 75) ve çiftçi katkısı 12 bin 500 TL (yüzde 25) olmak üzere toplamda 50 bin TL bedelle 840 kilogram çörekotu tohumu, 300 dekar arazide ekilmek üzere üreticilere teslim edildi. Çörekotu tohumlarının üreticilere dağıtılmasıyla etkinlik sona erdi.