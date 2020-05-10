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Seyitgazi Kaymakamı Baytak, şehit annelerini evlerinde ziyaret etti

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anneler Günü’nde şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anneler Günü'nde şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.


Kaymakam Baytak, beraberinde götürdüğü çiçek ve hediyeleri de şehit ailelerine teslim etti. Şehit annelerin istek ve sorunlarını bizzat dinleyen Kaymakam Baytak; "Biz, şehitlerimizin bize emanetlerine olan vefamızla büyük bir milletiz. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere karşılıksız sevgi ve fedakarlıklarıyla her zaman baştacımız olan haklarını hiç bir zaman ödeyemeyeceğimiz, Cennetin ayaklarının altında olduğuyla müjdelenen, hayat yolunda bizlere kendini adamış bütün annelerimizin Anneler Gününü kutlarım" diye belirtti.

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