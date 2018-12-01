Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'un muhtarlarla istişare toplantısı

Toplantıya Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Erden ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarların sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturmak için çaba harcadıklarını ifade eden Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, “Mahallenizde yaşadığını ve ilçenin genel sorunları ile ilgili, sorun olduğunu düşündüğünüz herhangi bir konu veya öneri varsa ayrıca formlara yazabilirsiniz. Bizler bu formlardaki taleplerin hepsini değerlendireceğiz. Mahalle mahalle sorunların hepsini tespit edip bunları İçişleri Bakanlığı'na rapor edeceğiz. Bize bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı geldi. ‘Tüm mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerini alın ve İçişleri Bakanlığına iletin. İçişleri Bakanlığımız da bunları ilgili bakanlıklara ve ilgili belediyeler üzerinden sorunlarınızı taleplerinizi dinleyerek çözüm üretmeye çalışacak. Seyitgazi'nin daha güzel hale geleceğini siz muhtarlarımızla belirlemek ve Seyitgazi'ye birlikte bir yön çizmek arzusundayız” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Kalın ise konuşmasında, toplantıya katılımı ve birlik beraberliği sağlayan muhtarlara teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Bugün burada 4,5 - 5 yılımızı kardeşliklerimizi ve güzel günlerimizi değerlendiriyoruz. Bizim bu memlekette birlik ve beraberlik adına atmış olduğumuz adımlar, eserler kalıcı olacaktır. İnşallah Türk Dünyamızın ve İslam coğrafyamızın yetiştirmiş olduğu değerlerin ne kadar çok daha öncesinden olduğunu çocuklarımıza gösteririz ve onların misyonlarına ve vizyonlarına yüklemiş oluruz. Muhtarlarımıza kapımızı hiç kapatmadık. Sizlerin, vatandaşımızın derdi, önce bizim derdimiz. Bundan sonra da öyle olacak. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun inşallah" dedi.

Muhtarlar ise gerçekleştirilen toplantıdan dolayı Kaymakam Cüneyt Demirkol ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'a teşekkür ettiler.