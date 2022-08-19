Seyitgazi ovasını sulayan Kunduzlar Barajı'nda su seviyesi azaldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım alanlarını sulamada kullanılan Kunduzlar Barajı'nın doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 4,9 azaldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) verilerine göre, Seytigazi ovasını sulama kaynağı olan Kunduzlar Barajı'nda bulunan su hacmi 16 Ağustos tarihi itibarıyla 1,6 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde barajda 2,7 milyon metreküp su bulunuyordu. 22 milyon metreküp işletme hacmine sahip olan barajın doluluk oranı yüzde 8 olarak belirlenirken, geçen yıl bu oran yüzde 12,9'du. Geçen yıla göre barajda bulunan su hacmi 1,1 milyon metreküple yüzde 4,9 azaldı.