Seyitgazi sele teslim oldu

Eskişehir'de sağanak yağışın ardından taşan dere sele neden oldu, yollar trafiğe kapandı.

Seyitgazi'nin Kırka Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinden sonra başlayan sağanağın ardından Kırka Mahallesi ve çevresindeki mahallelerde su baskınları yaşandı. Kumluk mevkiinde bulunan Kumluk Deresi'nin taşmasıyla sel meydana geldi. Vatandaşların zor durumda kaldığı Kocayalak mevkiinde sel sularından dolayı yol trafiğe kapandı.