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Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubundan her eve Türk bayrağı

Eskişehir’in Seyitgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunca 23 Nisan’ın 100 yılı dolayısıyla her eve bir Türk bayrağı dağıttı.

Eskişehir'in Seyitgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunca 23 Nisan'ın 100 yılı dolayısıyla her eve bir Türk bayrağı dağıttı.


Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirler doğrultusunda 23 Nisan günü evlerinden çıkamayacak ve bayram coşkusunu evlerinde yaşayacak olan Seyitgazi'lilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı dolayısıyla Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubunca çok sayıda Türk bayrağı dağıtıldı.

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