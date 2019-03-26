İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyitgazi Yarbasan'da orman yangını

Seyitgazi’nin Yarbasan mahallesi Dereiçi mevkiindeki meşelik alan çıkan orman yangını, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Seyitgazi'nin Yarbasan mahallesi Dereiçi mevkiindeki meşelik alan çıkan orman yangını, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Kırka Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, rutin kontrolleri sırasında Dereiçi mevkiinden yükselen dumanları fark etti. Hemen olay yerine giden ekipler, yükselen alevlere müdahaleye başlarken diğer görevlilere haber verdi. Kırka ve Büyükyayla Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerinin ortak çalışması ile meşelik alandakı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yaklaşık 15 dönümlük bir alanda etkili olan yangının, kurumuş yaprakların alev almasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ekiplerin, yangının kesin çıkış sebebi ile sorumluları tespit etme çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.