İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Eskişehir’in Seyitgazi’ndeki yoğun yağış Taşlık, Sarayören, Ayvalı ve Kümbet mahallelerinde etkili oldu.

Eskişehir'in Seyitgazi'ndeki yoğun yağış Taşlık, Sarayören, Ayvalı ve Kümbet mahallelerinde etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan yağış ve dolu ekili tarım arazilerini vurdu. Bir çok tarım arazisi sular altında kalırken, açıklamada bulunan, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden;"Maddi zararımız büyük. Bir çok tarım arazimiz doluya maruz kaldı. Rabbim daha büyük felaketlerden korusun.Ç iftçilerimizin zararı konusunda gereken çalışmaları başlatacağız"diye belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.