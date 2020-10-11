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Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden çiftçilerin sorunlarını dinledi

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, Seyitgazili çiftçileri tarlalarında ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Her fırsatta çiftçilerin sorunlarını yerinde dinleyen Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle yaşanan hayati tehlikeye rağmen bıkmadan, usanmadan üretmeye devam eden çiftçilerin emeklerinin kıymetinin bilincindeyiz. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Yaşanan pandemi, birçok kalemde fiyatların çok yüksek olması çiftçilerimizi çok zorladı. Oda olarak çiftçilerimiz açısından birçok projeye adım attık. Yeni projelerle çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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