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Seyitgazi Ziraat Odasından eğitime destek

Eskişehir Seyitgazi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bir anaokulu sınıfın tadilatı yapılarak minik öğrencilerin hizmetine sunuldu.


Oda Başkanlığının eğitime desteği sürüyor. İlçenin Doğançayır mahallesindeki anaokulunun bir sınıfında güzel şartlarda eğitim vermesini amacıyla tadilatı yapıldı. Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, ''Odamız olarak elimizden geldiğince ilçemizdeki eğitim kurumlarına desteğimizi sürdüreceğiz. Bunun için Doğançayır mahallemizdeki anaokulumuzun tadilatını üstlendiğimiz için mutluyuz. Oda olarak her zaman üreticimizin, çiftçisinin yanındayız. İlçemizde bir bütünüz ve elimizden geldiğince desteklerimiz sürecek'' diye belirtti.

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