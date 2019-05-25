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Seyitgazi Ziraat Odası'ndan firma ziyaretleri

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden ve Yönetim Kurulu üyeleri, Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.

S. Eskişehir Müdürü Nihat Başyiğit'e nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.


Firma ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden; ''İlçemize istihdam açısından desteği olan firmayı yakından görme fırsatı bulduk. Nihat beye çalışmalarımız hakkında bilgi verdik görüş alış verişinde bulunduk'' diye belirtti.


Şirket Eskişehir Müdürü Başyiğit de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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