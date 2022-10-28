İhlas Haber Ajansı

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Seyitgazi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.


Cumhuriyet Bayramı'nın 99'nci yıldönümü kutlamaları, ilçede çelenk koyma töreni ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, ilçe protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende Atatürk heykeline Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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