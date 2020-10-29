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Seyitgazi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, Cumhuriyetin ilan edilişinin 97’nci yıl dönümü kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yıl dönümü kutlamaları düzenlenen törenle başladı. Cumhuriyet Bayramının 97'nci yılı kutlama programı ilçede çelenk koyma töreni ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi İlçe protokolü ve siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende, Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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