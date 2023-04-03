Seyitgazi'de 3 bin 240 dekar tarla ayçiçeği ile renklenecek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Seyitgazi ilçesinde "Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi.

Törene Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özdemir, projede görevli İl ve İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.

Proje ile 3 bin 240 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla Seyitgazi İlçesinde 84 çiftçiye bin 620 kilogram ayçiçeği (Gündöndü) tohum desteği sağlandı. Konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi;,

2004 yılında 13 bin 658 ton olan ayçiçeği üretimi, 2022'de 55 bin 142 tona ulaştı

“Eskişehir, ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olup; üretimdeki payını Bakanlığımızın da katkılarıyla yıllar itibariyle daha üst seviyelere taşıma eğiliminde olmuştur. Bu meyanda, ilimizde 2004 yılında 63 bin 900 dekar üretim alanı ve 13 bin 658 ton üretim miktarı bulunan ayçiçeği üretimi; 2022 üretim sezonu sonunda alan bazında yüzde 300 gibi bir artışla 176 bin 82 dekarlık üretim alanına, ürün bazında ise yüzde 400 gibi önemli bir artışla 55 bin 142 ton üretim miktarına ulaşmıştır