Seyitgazi'de bahar gelmeden çiğdemler çiçek açtı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, kış mevsiminde baharın habercisi çiğdem çiçekleri görülmeye başladı.

Eskişehir merkeze 80 kilometre uzaklığı olan Büyükyayla mahallesi Seyircek mevkiinde görülen çiçekler halk arasında yazın habercisi olarak biliniyor. Beyaz, mor, pembe ve sarı gibi renk çeşitleri olan çiçeğin mor ve sarı renkleri yazın geldiğini, lila ve pembe renkleri ise, kışın geleceğini haber veriyor. Henüz kış aylarının ortasında olmamıza rağmen yalancı bahar havasından etkilenerek açan haberci çiçekler objektiflere canlı renkleriyle yansıdı.

Bu güzel anı ailesiyle beraber yaşayan, bol bol fotoğraflar çeken Süleyman Şakar; ''Ailemizle beraber doğaya gezmeye geldik. Açan çiçekler aslında baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler. Çiçeklerinin açtığını gördük, gerçekten çok güzel görüntüler'' diye belirtti.