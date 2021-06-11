Seyitgazi'de el emeği ürünler sergilendi

Seyitgazi İlçesi Kaymakamlığınca “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında İlçe Halk Merkezi'ndeki el emeği ürünlerin sergilendiği bir program düzenlendi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Seyit Battal Gazi Külliyesi'nde kaymakamlık tarafından düzenlenen programa Eskişehir genelinde görev yapan Seyitgazili yöneticiler de katıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve kurs öğreticileri ile bir araya gelinen programda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındıktan sonra kurslarda hazırlanan el emeği ürünlerin bulunduğu sergi ziyaret edildi.