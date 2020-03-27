Seyitgazi'de görev yapan cami imamları yaşlıların emrinde

Seyitgazi Kaymakamlığımız Vefa Destek Grubu çalışmaları çerçevesinde,Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Seyitgazili imamlar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyorlar. Seyitgazi İlçe Müftü Vekili Atilla Orhan; ''Birliktelik bağlarımızın güçlendiği şu günlerde, Devletimizin almış olduğu korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Seyitgazi Kaymakamımız Kutsal Baytak başkanlığında oluşturulan Vefa Destek gurubuyla birlikte, evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını personelimiz ve imamlarımız tarafından karşılamaya çalışıyoruz. Bizleri yakından gören cemaatimizle duygu yüklü anlar yaşıyoruz. En kısa zamanda ülkemizin tekrar eski günlerine dönmesi için dua ediyoruz. Vatandaşlarımız 7/24 bizleri arayabilirler''diye belirtti.