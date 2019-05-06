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Seyitgazi'de Hıdırellez Şenlikleri

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Gemiç Mahallesinde geleneksel hale getirilen Hıdrellez Şenlikleri büyük bir katılımla yapıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Gemiç Mahallesinde geleneksel hale getirilen Hıdrellez Şenlikleri büyük bir katılımla yapıldı.


Türk dünyasının yanı sıra Balkanlar'da da görülen eski geleneklerden biri olan Hıdırellez, coşkuyla kutlandı. Dileklerin tutulup gül ağaçlarının altına gömüldüğü Hıdırellezde festival tadında görüntüler yaşandı. Şenliklere katılan vatandaşlara Hıdırellez aşından sonra çaylar da ikram edilirken yerel sanatçıların müzikleriyle de oyunlar oynandı. Çocuklar ve katılanlar eski Yörük oyunu 'Cundurgas ile gönüllerince eğlendi. Uzun zamandır görüşemeyen vatandaşlar da şenlikler kapsamında hasret giderdi. Şenlik açılışında konuşan Mahalle Muhtarı Osman Kaya, her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdrellez şenliklerin kutlanmaya da devam edeceğini belirtti.

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