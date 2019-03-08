Seyitgazi'de Kadınlar Günü programı

Restorasyonu tamamlanan Eski Hükümet Konağı'nda gerçekleşen etkinliğe gelen kadınların gününü kutlayan Başkan Kalın, "Bugün eli öpülesi annelerimizle, ablalarımızla, hanım kardeşlerimizle bu anlamlı günde birlikteyiz. Kadınlarımız toplumumuzun önemli mihenk taşlarındandır. Bizim inancımıza göre kadının yeri ayrı ve özeldir. Peygamber Efendimiz (sav), ‘Cennet anaların ayakları altındadır' sözleriyle de bunu ortaya koymaktadır. Rabbim sizleri bir gün değil, her gün anmayı nasip etsin. Sizler bizim olmazsa olmazlarımızsınız. Memleketimiz için, devletimiz için duanızı esirgemeyin. Sizlerin görüşleri ile ilçemizi hep beraber daha da güzelleştirip geliştireceğiz. Sizlerle birlikte bu tür etkinliklerimizle, birlikte kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ve desteklerimize devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Kendilerine verdikleri değer ve güzel etkinlik için Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'a teşekkür eden Kadınlar ise , "Hasan Kalın bizim için başkandan öte, evladımız, kardeşimiz. Bizi her zaman hatırlıyor, destek ve yardımcı oluyor. Allah ondan razı olsun" açıklamasında bulundular.