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Seyitgazi'de karne sevinci

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde öğrenim gören öğrenciler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlanmasıyla karne almanın sevincini yaşadı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde öğrenim gören öğrenciler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlanmasıyla karne almanın sevincini yaşadı.


Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, daire amirleri, Ummahan Hatun Anaokulu, Şehit Mustafa Akbaş, Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Cevizli İlkokulu'nda öğrencilerine karnelerini dağıttılar. Kaymakam Demirbilek, yoğun ve yorucu bir dönemin sonuna gelindiğini, tatilin öğrenci ve öğretmenler için bir dinlenme fırsatı olduğunu belirtti. Demirbilek, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları yönünde tavsiyede bulundu.

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