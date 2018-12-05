Seyitgazi'de kilit taşı döşeme çalışmaları

Seyitgazi Belediyesinin 51 mahalle için hazırladığı yatırım programı dâhilinde başlayan kilit parke taşı döşeme çalışmaları Akin, Kümbet, Yapıldak ve Oynaş mahallerinde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Vatandaşlarımıza daha çok ve hızlı hizmet edebilmek için birçok mahallemizde ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan yollarda bakım çalışması, diğer yandan da kaldırım ve taş döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Planlanan takvime göre inşallah kilitli parke döşeme çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

Seyitgazi Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olan vatandaşlar ise Başkan Kalın ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.