Seyitgazi'de Korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Haftalık Tematik Denetim Genelgesine" istinaden, Eskişehir Seyitgazi ilçesinde faaliyet gösteren esnaf denetlendi.

Seyitgazi Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetim ekipleri, ilçedeki fırın, bakkal, lokanta, pastane, kahvehane, kıraathane gibi mekânların yanı sıra hamam, berber ve masaj salonlarını kontrol etti. Denetim yapan ekip, mekânlarda pandemi şartlarına uygunluğu kontrol ederken, denetim esnasında ise esnafa uyulması gereken kurallarla ilgili gerekli bilgilendirmeler yaptı.