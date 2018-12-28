Seyitgazi'deki din görevlilerine 'Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu'

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftülüğü, hizmet verimliliğini artırmak, görevlilerin yüz yüze vaaz becerilerini geliştirmek maksadıyla Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu düzenlendi.

Kursa, merkez ve mahallelerde görev yapan imam hatip ve müezzin kayyımlardan oluşan 12 kişilik bir grup katıldı. Rehber öğretici olarak Eskişehir il vaizlerinden Akif Aykanat'ın görev yaptığı kursta, etkili vaaz ve irşad metodu, vaazlarda dikkat edilecek hususlar, etkili bir vaazda olması gereken unsurlar, vaaz hazırlanırken dikkat edilecek hususlar gibi teknik konuları ihtiva eden 84 saatlik bir program uygulandı. Kursun son haftasında katılımcılar, aldıkları ders bilgilerine göre kendi hazırladıkları vaazları kendilerine ayrılan süre içerisinde kurs hocasına sundular. Kursun sonunda eğitime katılan ve başarılı olan 12 kursiyerler, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcısı Şerife Hanım Altuner ve kurs öğreticisi Akif Aykanat'tan oluşan komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutuldular. Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlere kısa bir konuşma yapan İl Müftüsü Bekir Gerek, meslek hayatlarında başarılar dileyerek teşekkür etti.