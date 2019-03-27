Seyitgazi'deki okullarda başlatılan 'Askıda kırtasiye' uygulaması yaygınlaşıyor

Seyitgazi ilçesindeki okullarda başlatılan 'Askıda kırtasiye' uygulaması yaygınlaşıyor.

Daha önce Kümbet Şehit Ekrem Saygı Ortaokulu'nda başlatılan uygulama son olarak Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu'nda da başartıldı, öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Proje ile öğrenciler arasında dayanışma duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor. Okul koridorunda duvarda oluşturulan özel ceplere konan kalem, silgi, kalemtıraş gibi kırtasiye malzemeleri, ihtiyacı olan öğrenciler tarafından alınıp kullanılıyor.

Bu projeyle çocuklar arasında yardımlaşmayı sağlamak istediklerini belirten Okul Müdürü Ahmet Şakar; ''Paylaşmanın tadı paylaştıkça artar. Toplum olarak var olduğumuz günden beri paylaşmayı seven paylaştıkça mutlu olan bir toplumuz. Dönem dönem herkesin bir şeylere ihtiyacı olmuştur fakat ekonomik koşullar insanların bazı şeylere ulaşmasına engel olmuştur. Dolayısıyla varsa paylaşmışızdır. Yeri gelmiştir ekmeğimizi paylaşmışızdır, yeri geldiğinde dertlerimizi, sıkıntılarımız, yeri geldiğinde mutluluklarımızı paylaşmışızdır. Paylaşmak bizim kültürümüzün mihenk taşını oluşturan bir duygudur histir. Bu his bizim genetiğimize işlenmiş durumdadır. Öğrencilerimizi de bu duyguları yaşaması ayrıca mutlu etmektir'' diye belirtti.

Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı ise; ''Başlatmış olduğumuz proje, okula yeni başlayacak taze beyinlerin içerisinde ailesinden çocuklarına yeterli kırtasiye malzemesini alamayan velilerin olabileceği düşüncesiyle hayata geçirildi. Projede amaç, velilerin bir nebze dahi olsa ihtiyaçlarına cevap verebilmek, projemizi tüm okullarımızda hayata geçiriyoruz'' dedi.