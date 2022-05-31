Seyitgazili İmam Hatipli öğrencilerinden Bilim Şenliği

Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin işbirliği ile bilim şenliği gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerin yıl boyunca geri dönüşüm merkezli hazırlamış oldukları bilimsel ürünler beğeni topladı. Etkinlik hakkında bilgilendirme yapan Okul Müdürü Yusuf Gül, "Öğrencilerimize Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar derslerinde yıl boyunca evlerinde ya da köylerindeki kolay ulaşabilecekleri geri dönüşüm malzemelerinden bilimsel ürünler hazırlattık. Öğrenciler bu sayede bir yandan bilim etrafında çalışmalar yaparak çeşitli basit icatlar yaparken, diğer taraftan kullanılmayan malzemeleri geri dönüşüm şeklinde değerlendirmiş oldular" diye belirtti.

Etkinliğin açılışına, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Eskişehir Memur Sen Eğitim Bir Sen İl Başkanı İbrahim Akar ve Başkan Vekili Mehmet Bilik, Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yusuf Gül, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve velilerin katıldılar.