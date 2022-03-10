Seyitgazili kadınlara lavanta fidanı dağıtıldı

Şükranlı, Çukurören, Sarıcailyas ve Seyitgazi'nin merkez mahallelerinde lavanta yetiştiriciliği yapan 7 bin 500 adet lavanta fidanı dağıtıldı. Orman Fidanlığında yetiştirilen lavanta fidanları köylülere ek gelir olacak. Orman İşletme Şefliği bahçesindeki organizasyona Bölge Müdürü İsmail Boz, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan katıldı.

Etkinlikte kadın üreticilerin birlik olarak ürünlerini pazarlaması ve Orköy kredileri ile desteklenmesi de gündeme geldi ve bu konuda çalışma yapılması kararlaştırıldı.