Seyitgazili kadınlara pilates ve wushu kursu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik pilates ve wushu kursu hizmet vermeye başladı.

Seyitgazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen ücretsiz kurslar salı, perşembe ve cuma günleri düzenleniyor. Vatandaşların spor faaliyetlerine katılımının arttırılması ve sağlıklı yaşamın özendirilmesi amacıyla ücretsiz düzenlenen kurslar profesyonel antrenörler tarafından veriliyor. Seyitgazili kadınlar kurslara oldukça fazla ilgi gösterirken kurslar da devam ediyor. Vatandaşların sosyalleşmesi ve spor faaliyetlerine katılımı için böyle bir etkinliğe başlanıldığını belirten Seyitgazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yalçın Altan Özkan; "Ücretsiz verilen derslerimize her yaştan vatandaşımız katılabilir. Kadınların yaşamın her alanında daha etkin olması için çalışıyoruz. Sağlıklı yaşam ve sporun özendirilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Pilates kursumuz ile sadece spor değil, sosyal bir ortam da sunmak istedik. Bu nedenle özellikle ev kadınlarımızın kurslara gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti" diye belirtti.

Wushu eğitmeni Dilek Şen ise; "Kadınlarımız derslere ilgisinin yoğun, sosyal yaşamın içinde olmaları ve hayatın stresinden uzaklaşmak için de spor kadınlara iyi geliyor. Pilates derslerinde kadınların esneklik kazanarak daha dinamik bir vücuda kavuşuyorlar. Seyitgazili kadınlara kursa gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyorum. Müzik eşliğinde tempolu yapılan ve şimdiden aile ortamı sıcaklığında olan pilates kursumuz 6 Eylül 2019'de sona erecek" dedi.