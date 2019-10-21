Seyitgazili muhtarlar kahvaltıda bir araya geldi

Seyitgazi Şehit Serkan Özaydın parkındaki sosyal tesislerde gerçekleşen buluşmaya, Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, diğer ilçe protokolü üyeleri ve muhtarlar katıldı. Kahvaltıda konuşan Seyitgazi Kaymakamı Demirbilek; ''Göreve geldiğimiz günden beri bizlere göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikle ilçemize hizmeti ön planda tutarak ilçemiz için yapılması gereken yatırımları, çalışmaları yakından takipçisiyiz. Muhtarlarımızın öz verili çalışmalarından dolayı ayrıca kutlar, Muhtarlar gününüzü en içten dileklerimle kutlarım'' diye belirtti.

Seyitgazi Belediye Başkanı Tepe ise; ''Bugün muhtarlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye ve muhtarlık iç içe olan bir bağ ile her zaman muhtarlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz'' diye belirtti.

Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı Erden ise; ''Böyle bir günün kutlanması için bizlere vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muhtarlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarlar, mahallesini, köyünü en iyi şekilde temsil eden koruyan gözeten kişilerdir. Bugün bakıldığında Eskişehir kırsalında örgütlü bir muhtar yapısı olmamasına rağmen ilçemizde 25 yıllık bir geçmişi vardır. İsimler değişse de birlik ve beraberlik içinde muhtarlarımızı bir arada tutan bir yapıya sahiptir. Her zaman Seyitgazi Muhtarlar Derneği olarak muhtarlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir kurum olmaya devam edeceğiz'' diye belirtti.

Program dilek ve temennilerin ardından sona erdi.