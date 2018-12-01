Seyitgazili muhtarlar Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde

Seyitgazi Belediyesi, muhtarlar için Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ne gezi düzenledi.

Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın da eşlik ettiği gezide, Seyitgazili muhtarlar Türk dünyasına ait eserlerin minyatürlerini inceleyerek bilgiler aldılar. Geziyle ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Kalın, “Tarihimizi, ana dilimizi, edebiyatı, kültür ve sanatı, mimarimizi gelenek ve görenekleri gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yapan Türk Dünyası Vakfımız, şehrimize çok güzel kalıcı eserler kazandırdı. Bunlardan birisi de içerisinde Bilim Sanat Okulu, Türk Dünyası Müzik Aletleri Müzesi, Bilgi Bankası, kafeteryalar, tanıtım mekânları, amfi sahne ve 40 odadan oluşan Türk bilgelerinin maketlerinin sergilendiği ve geçmişimize ışık tutacak Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin tanıtıldığı minyatürlerin yer aldığı Bilim, Kültür ve Sanat Merkezimiz. Türk kültür ve medeniyetinin korunması, tanıtımı ve geliştirilmesi için hazırlanmış çok güzel bir eser. Bu kalıcı eseri ilimize kazandıran vakfımıza ve Prof. Dr. Nabi Avcı hocamıza da bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuşarak memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Kalın solist, Seyitgazili muhtarlar koro oldu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gezinin ardından Başkan Kalın ve muhtarlar, saz eşliğinde amfi sahnede beraberce şarkı ve türküler seslendirdiler. Muhtarlardan gelen istek üzerine Başkan Kalın, Seyitgazi yöresine ait olan "Karadır Kaşların" parçasını seslendirirken, muhtarlar da koro halinde Başkan Kalın'a eşlik etti. Muhtarlardan oluşan ve spontane gelişen koronun performansı büyük beğeni toplarken, konser eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Başkan Kalın, muhtarlarla birlikte güzel bir ekip olduklarını, gece gündüz demeden birlikte ilçeye hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti. Kalın, "Muhtarlarımız için gerçekleştirdiğimiz gezimizdeki mini konserde, muhtarlarımızın gönülleri gibi seslerinin de güzel olduğuna şahit olduk. Muhtarlarımızdan oluşan bir koro ekibimiz ilçemizde neden olmasın" açıklamasında bulundu.

Türk büyüklerinin hayatlarının ve bilim çalışmalarının bulunduğu sergi salonlarını inceleme fırsatı bulan muhtarlar, Seyitgazi yöresine ait kültürel mirası yaşatmak için her platformda çalışmalar yapan Başkan Kalın'a teşekkür ettiler.