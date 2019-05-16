Seyitgazi'nin başarılı öğrencileri ödüllendirildi

Eskişehir'in Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, kent genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Derece alan öğrenciler ve rehber öğretmenler Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u makamında ziyaret etti. Kaymakam Demirkol öğrenci ve öğretmenleri tek tek tebrik ederek başarılarının daim olması dileklerinde bulundu. Kaymakam Demirkol, başarılı öğrencilere hediyelerini verdikten sonra toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seyitgazi Kaymakamı Demirkol; "Öğrencilerimizin başarısı bizleri hayli memnun etti. İleride başarı sayımızın artacağına inanıyorum. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nazmi Avcı olmak üzere idareci ve öğretmenlerimizi bu başarılarda emeğinden dolayı kutluyorum" dedi.