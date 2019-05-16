İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyitgazi'nin başarılı öğrencileri ödüllendirildi

Eskişehir’in Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, kent genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Eskişehir'in Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, kent genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.


Derece alan öğrenciler ve rehber öğretmenler Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u makamında ziyaret etti. Kaymakam Demirkol öğrenci ve öğretmenleri tek tek tebrik ederek başarılarının daim olması dileklerinde bulundu. Kaymakam Demirkol, başarılı öğrencilere hediyelerini verdikten sonra toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi.


Seyitgazi Kaymakamı Demirkol; "Öğrencilerimizin başarısı bizleri hayli memnun etti. İleride başarı sayımızın artacağına inanıyorum. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nazmi Avcı olmak üzere idareci ve öğretmenlerimizi bu başarılarda emeğinden dolayı kutluyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.