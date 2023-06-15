Seyitgazi'nin 'Zili' dokuması genç nesillere aktarılacak

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 'Kadınlar Dokuyor Zili Hayat Buluyor' projesiyle tezgah başına geçen kadınlar asırlık kültür olan 'Zili' dokumasını yeni nesillere aktaracak.

Seyitgazi Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan ''Kadınlar Dokuyor Zili Hayat Buluyor Projesi" unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer alan 'Zili Dokuma' Seyitgazi İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile yeniden hayat buluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje ile yetiştirilen kursiyerlerle 'Zili' dokumasının gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Orjinaline uygun olarak önce yünleri ipe çeviren kadınlar ardından yaptıkları dokumalarla asırlık sanatı gün yüzüne tekrar çıkarıyorlar.

"Zili dokumaya sahip çıkıyoruz"

Yapılan proje hakkında konuşan Seyitgazi İlçe Kaymakamı Yeşim Altın; ''İlçemizin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ile yaşatıyoruz. Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Halk Eğitim Merkezi ortaklığında aile destek merkezi ortaklığında, aile destek merkezi projemiz ile somut olmayan kültürel miraslarımızdan olan 'Zili' dokumaya sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda kirman ile yün eğirerek zili dokumayı özüne uygun halde gerçekleştiriyoruz. Böylece unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı yaşatırken ilçemiz kadınlarının ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz''diye belirtti.

Kırka halkından kirman ile ip ağıran Emine Çelik ise şunları söyledi: "Tiftik işledik, yün işledik yaptığımız işlerle çorap ördük''diye belirtti. Usta öğretici Pervin Günsel ise;'' Öğrencilerimizle burada Zili dokumaktayız. Küçük parçalar yapmaktayız, öğrencilerimize öğretiyoruz. Küçük tezgahlarda torbalar çantalar panolar kırlentiler öyle küçük şeyler yapıyoruz."