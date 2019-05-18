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Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu ve Esimder'den iftar buluşması

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu ve Eskişehir İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ESİMDER) tarafından ortak bir iftar programı organize edildi.


Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu Ortaokulu yerleşkesinde düzenlenen iftara, Eski Odunpazarı Müftüsü İsmail Hakkı Dere, ESİMDER yönetimi, Seyitgazi'deki okul yöneticileri, Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğrenci aileleri ve davetliler katıldılar.


Program sonunda konuşma yapan Eski Odunpazarı Müftüsü Dere; "Burada bir arada olmak bizleri hayli memnun etti. İmam Hatip eğitimi almış birey dini bütündür, Allah korkusu vardır, vatanına, milletine, dinine ve bayrağına bağlıdır" diye belirtti.


Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Şakar ise; "Burada olmanız, bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ederim. Geleneksel hale getirdiğimiz iftarımızın ikincisinde bir arada olmak bizleri memnun etti" dedi.

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