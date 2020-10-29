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Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi programını

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulunda Mevlid-i Nebi programını gerçekleştirdi.


Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyaya geldiği günü içine alan haftanın Mevlid-i Nebi kutlamaları kapsamında, Seyit Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ortaokul yerleşkesindeki konferans salonunda program gerçekleştirdiler. Programa, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Mete, Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yusuf Gül, Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdür yardımcısı Ahmet Şakar, okul öğretmenleri ve öğrencileri katılım gösterdi. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, şiir ve ilahilerin okunması ile devam etti. Programın sonunda Mevlid-i Nebi ile ilgili şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ile program son buldu.

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