Seyyid Sultan Şücaaddin Veli anıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Aslanbeyli Mahallesinde 5. Uluslararası 25. Ulusal Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Anma etkinlikleri düzenlendi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Seyitgazi Belediyesi destekleri ile Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği tarafından Arslanbeyli Mahallesinde bulunan Sücaaddin Veli Külliyesinde etkinlik düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Ali Uzun; "Horasan'dan Anadolu'ya, oradan da Balkanlara doğru, ardına kadar açılan bir gönül yolunun Erenlerinden olan Seyyid Sultan Sücaaddin Veli, yolumuzu aydınlatmış, yönümüzü dosdoğru kılmıştır. Yüzyıllar önce insanlığın ve İslamın aydınlık yüzü olan ve bu toprakları bize yurt yapan, ayrıca bu topraklara manevi mührünü vuran Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'ye vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyeceğimizi iyi biliyoruz. Bizlere düşen en büyük görev Horasan'dan yayılan, peygamber ahlakının öğreticileri olan erenlerin ışığını kaybetmemek ve onların yolundan ayrılmamaktır" diye konuştu.

Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Dergahı Postnişini Mehmet Demirtaş Dede ile Balkanlardan ve yurdun farklı illerinden gelerek etkinliğe katılan Dergaha Bağlı Dede ve Babalar tarafından, birlikte açılış duası yapıldı. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek'in konuşmalarının ardından plaket takdimi yapıldı.