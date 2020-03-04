Sezaryenle doğumda dünya birincisiyiz

Dr. Fatma Deniz Sayıner, ülkenin sezaryenle doğumda dünya birincisi olduğunu, kadınların normal doğum yapma becerilerinin azaldığını ifade ederek, "Sezaryenle doğan bebeklerin daha zeki olduğu gibi yanlış inanışlar var. Tarlada çalışan, tüm işlerini kendisi yapan kadınlar, masa başında çalışan, pratik yaşam tarzına alışan kadınlara göre daha rahat doğum yapıyor" dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün normal doğumla ilgili konferansı Yunus Emre Devlet Hastanesi Gaffar Okkan konferans salonunda gerçekleşti. Dr. Fatma Deniz Sayıner tarafından verilen konferansın açılışında konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge; anne ve bebeğin sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı sürece, normal doğum anne ve bebek için en sağlıklı en yararlı doğum şekli olduğunu belirterek, ebelerin aktif olmadığı yerlerde sezaryenle doğum oranının çok yüksek olduğunu ifade etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Deniz Sayıner, normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin daha çok anne sütü alabildiğini ve daha dirençli olduğunu söyledi. Son yıllarda gittikçe artan sezaryen ile doğum oranlarına dikkat çeken Prof. Dr. F. Deniz Sayıner, sezaryenle doğumda dünya birincisi olduğumuzu ve bununla birlikte kadınların normal doğum yapma becerilerinin azaldığını ifade etti.

Modern kadının yaşam tarzında görülen değişikliklerin de önemli bir etken olduğunu belirten Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, geçmişte tarlada çalışan, tüm işlerini kendisi yapan kadınların bugün masa başında çalışan, pratik yaşam tarzına alışan kadınlara göre daha rahat doğum yaptığını ifade etti. Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, sezaryen doğumun bir dönem zenginlik belirtisi olarak algılanmasının ve sezaryenle doğan bebeklerin daha zeki olduğu gibi sezaryeni özendiren çeşitli yanlış inanışların da sezaryen oranlarındaki artışta etkili olduğunu anlattı.

Ancak son yıllarda yapılan araştırmaların normal/vajinal doğumun bebeğin bağırsak mikrobiyotası açısından son derece önemli olduğunu, sezaryen bebeklerde ise birçok farklı komplikasyona rastlanabildiğini, hayata dezavantajlı başladıklarını belirten Prof. Dr. Sayıner, normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin daha çok anne sütü alabildiğini ve daha dirençli olduğunu dile getirdi.