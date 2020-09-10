Sezonun ilk pancarları fabrikada

Pancar alım kampanyası için Eskişehir Şekere Fabrikasında açılış töreni düzenlendi. Gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törene; Kazım Taşkent Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Halil Ünal ve çok sayıda çalışan katıldı. Pancar alım kampanyası töreninin açılış konuşmasını yapan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü katıldı.

“1 milyon 596 bin ton pancar üretim kotası tahsis edilmiştir”

Pancar alım kampanyası töreninin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, “Bugün Eskişehir Şeker Fabrikamızın pancar alım kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Bu sene 2020-2021 kampanyamızca genel müdürlüğümüz tarafından 1 milyon 596 bin ton pancar üretim kotası tahsis edilmiştir. Ayın 15'inde pancar işletme kampanyamız başlayacaktır. Yaklaşık 1 milyon 75 bin ton pancar işlenecektir. Bu işleme sonucunda yaklaşık 140 bin ton kristal şeker üretilecektir. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgınıyla mücadele ediliyor. Bu süreçte ülkemizin dezenfektan ve kolonyanın ham maddesi etil alkol talebi artmıştır. Bu durumu salgın dönemi başlarında öngören TÜRKŞEKER, Eskişehir Alkol Fabrikasının kapasitesini arttırmış ve 5 milyon litreden fazla etil alkol üretimiyle kamu hastanelerimizin ihtiyaçları başta olmak üzere, dezenfektan ve kolonya sektöründe de can olmuştur ve olmaya devam edecektir” dedi.

Açılış konulmalarının ardından kurdele kesilerek pancar alım kampanyası resmen açılmış oldu. İlk gelen pancarlar, kantarlardan geçerek bantlara dökülmeye başladı.