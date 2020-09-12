Sıcak hava yerini yağmura bırakacak

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak havalar, Eskişehir'in de aralarında olduğu bazı illerde akşam saatlerinde yerini yağışlı havaya bırakacak.

Son yılların en sıcak eylül ayını geride bırakmışken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Eskişehir'de 36,7 derece ile geçtiğimiz ay rekor kıran hava sıcaklığı artık yavaş yavaş düşüyor. Evlerinde sıcak havalar sebebiyle bunalan Eskişehirliler, soluğu parklarda ve bahçelerde alıyor. Vatandaşlar arasında sıcak havaların ne zaman sona ereceği merak konusu olurken, meteorolojiden yapılan açıklamayla serinleten haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; içlerinde Eskişehir'in de bulunduğu bazı illerde bu akşamdan itibaren yağmurun etkili olacağı bilgisi verildi. Bu akşamdan itibaren yağmurlu bir havanın etkisi altına girecek olan Eskişehir'de, yağışlar Pazar akşam saatlerine kadar devam edecek. Dışarı çıkacak olan vatandaşların şemsiyelerini alarak yağışa hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapılırken, hafta içi ise yağışlar yerini tekrar güneşli havalara bırakacak.

Meteorolojiden alınan verilere göre Eskişehir'de bugün en yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin edilirken, gece ise 17 derecelere kadar düşecek.