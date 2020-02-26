Sıcak havalar yerini hafta sonu yağmur kar yağışına bırakacak

Eskişehir'de etkisini gösteren sıcak havalar, hafta sonu Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla yerini yağmur ve kar yağışına bırakacak.

Soğuk kış mevsiminin sonuna doğru gelinirken, güneş yurdun birçok bölümünde yüzünü gösterdi. Eskişehir'de de hissedilen sıcaklıkların hafta sonu yerini tekrar yağmur ve kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, zaman zaman hissedilen sıcak havalara aldanılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

“Cumartesi sıcaklık 10 derece birden düşecek”

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; hava sıcaklıkları bugün 17 derece, yarın 16, cuma günü de 13 derece olarak belirlendi. Hafta sonunun gelmesiyle cumartesi günü hava sıcaklığı 10 derece birden düşerek 3 derece ile yerini yağmur ve kara bırakacak. Pazar günü ise hava sıcaklığının yükselerek hafta boyunca etkili olacağı ön görülüyor.

“Balkanlardan soğuk ve yağışlı sistem geliyor”

Diğer yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden İHA muhabirine yapılan açıklama, hafta sonu Balkanlardan yağışlı havanın geldiği ve bugün öğle saatlerinden sonra rüzgârın etkili olacağı aktarıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kuvvetli lodos ve ılık havanın ardından hafta sonu Balkanlardan soğuk ve yağışlı sistem geliyor. Hava sıcaklıklarında önce yükseliş ve hafta sonunda yaklaşık 10 derece düşüş yaşanacaktır. Ayrıca Marmara Denizi'nden rüzgârın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak güneyli yönden 6-8 kuvvetinden fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisi kaybetmesi tahmin edilmektedir.”