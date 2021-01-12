Sıcak havayı gören dışarı çıkınca sosyal mesafe hiçe sayıldı

Eskişehir'de hava sıcaklığının 19 dereceyi görmesiyle sokakları dolduran vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Eskişehir'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşların çarşı ve işlek bölgeleri doldurmasına sebep oldu. Bugün kent merkezinde ölçülen en yüksek sıcaklık 19 derece olarak kaydedildi. Özellikle Köprübaşı ve Hamamyolu Caddesi gibi merkezi noktalarda kalabalıklar oluşurken, bazı yerlerde sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve son dönemde artırılan önlemler neticesinde, HES (Hayat Eve Sığar) haritasında Eskişehir'in vaka yoğunluğunun azalması anlamına gelen mavi renge dönmesinin ardından kalabalık görüntüler ise endişelendirdi.

İlerleyen günlerde kar yağışı bekleniyor

Son haftalarda Eskişehir genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) sevindiren haber geldi. MGM'ye göre Eskişehir'de Perşembe günü karla karışık yağmur ve Cuma günü kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar ise yarından itibaren düşüşe geçecek. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların; Çarşamba en yüksek 9 derece yağmurlu, Perşembe 3 derece karla karışık yağmurlu ve Cuma 2 derece karlı olması bekleniyor.