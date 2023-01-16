İhlas Haber Ajansı

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Sıcak tramvayda uyuyan köpek

Eskişehir’de soğuktan üşüyen köpek, tramvaya binerek iki kişilik koltukta uyuması diğer yolcuların ilgisine neden oldu.

Eskişehir'de soğuktan üşüyen köpek, tramvaya binerek iki kişilik koltukta uyuması diğer yolcuların ilgisine neden oldu.


Dün gece geç saatlerde Osmangazi Üniversitesi ve Otogar arasındaki güzergâhta çalışan tramvaya binen sokak köpeği, iki kişilik koltuğa uzandı. Eksi seviyelerde seyreden havada oldukça üşüdüğü her halinden anlaşılan sevimli hayvan sıcak ortama dayanamayıp kıs sürede uyudu. Köpeğin sevimli halleri diğer yolcular tarafından fotoğraflandı.

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