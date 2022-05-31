Sıcaktan bunalan köpekler soluğu otogarda aldı

Eskişehir'de sıcaktan bunalan bazı köpekler, serinlemek için soluğu Eskişehir otogarında aldı ve sere serpe uzanıp uyumanın keyfini yaşadı.

Termometrelerin 30 derecelerde olduğu Eskişehir'de; insanlar kadar sokak hayvanları da sıcaktan bunalarak, serinlemek için yer arıyor. Dışarda güneşten ve sıcak havadan bunalan köpekler serinlemek için bir yolcu otogarına girdi. Otogarın yolcu bekleme salonun dışarı kısmındaki otobüs peronlarının önünde uyuyan ve müşteriler tarafından görüntülenen köpekler yolcuları gülümsetti. Köpekler, çevresindeki kalabalıklara, gürültüye ve olup bitene aldırış etmeden uyumanın keyfini yaşadılar.

Otogar görevlileri, köpeklerin sıcak havalarda serinlemek, soğuk havalarda ise ısınmak için içeriye girdiğini söylediler. Kendilerinin de, yolcu ve diğer işletme sahiplerinin de köpeklere şefkat gösterdiğini ve müdahale etmediğini anlatan görevliler, bu durumun kente yeni gelenleri hayli şaşırttığını anlattılar.