Sıcaktan bunalan soluğu gölgede aldı

Eskişehir'de gün içinde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar ağaç gölgelerine, hayvanlar süs havuzlarına yöneldi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde özellikle öğle saatleri bunaltıcı sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de yüksek sıcaklık ve bunaltıcı hava, hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren dışarıda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar soluğu ağaç gölgelerinde aldı. Gün içinde hava sıcaklığı 30 derecelerin üzerine çıkarken, parkların güneşli kısımları boş kaldı. Parklarda vatandaşların tercihi gölge olan alanlar oldu. Bunaltıcı havadan nasibini alan hayvanlar ise bulduğu gölgede yerini aldı. Kuşlar süs havuzlarına ve su birikintilerine yöneldi.